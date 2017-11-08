На Буковині триває ремонт районної лікарні

У Кіцманській центральній районній лікарні триває ремонт на суму близько трьох мільйонів гривень.

Зокрема, 7 листопада, голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук ознайомився із проведенням реконструкції хірургічного відділення та харчового блоку районної лікарні. “Наразі маємо спільно направити всі сили на те, щоб повністю освоїти кошти до кінця року. Разом з тим, роботи повинні бути виконані якісно”, – зазначив Олександр Фищук.

Кошти на виконання робіт є з Державного фонду регіонального розвитку разом із співфінансуванням з місцевого бюджету.

Роботи на об’єкті виконує ПМК 311. Проект розрахований на 2 роки. Кошторисна вартість робіт у хірургічному відділенні та харчовому блоці Кіцманської центральної районної лікарні – 5,9 млн. грн. У 2017 році потрібно освоїти близько 3 млн грн.