На Буковині тривають профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері

З 26 жовтня до 24 грудня у Чернівецькій області триватимуть профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері. Про це пише патрульна поліція Чернівців у Фейсбук.

У зв’язку з проведенням спец-операції, працівники поліції проводитимуть наступні заходи:

✔️перевірку речових та продовольчих ринків, торговельних майданчиків, аеропортів, вокзалів та прилеглих до них територій;

✔️перевірку місць тимчасового проживання та перебування іноземців, гуртожитків, готелів, у тому числі місць навчання та проживання студентів-іноземців в навчальних закладах;

✔️перевірку грально-розважальних закладів та інших можливих місць перебування іноземців, осіб без громадянства.