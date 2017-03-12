На Буковині цілий тиждень дощитиме

У Чернівцях та області цілий тиждень дощитиме. Про це повідомляється на сайті Українського Гідрометцентру. Вже в понеділок, 13 березня, вдень на Буковині буде від 3 до 5 градусів вище нуля. З самого ранку почнеться дощ, який литиме весь день.

Протягом усього тижня у Чернівцях та області триматиметься вдень від 4 до 8 градусів вище нуля, вночі – від -2 до 2 градусів за Цельсієм.

Як повідомляє Укргідрометцентр, дощитиме на Буковині у понеділок, вівторок та середу. У четвер, 16 березня, опади очікуються лише вночі.