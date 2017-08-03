На Буковині цієї ночі горіло кафе

У селі Іспас Вижницького району горіло кафе. Про це інформує прес-служба Управління ДСНС в Чернівецькій області. Подія сталася 2 серпня о 23 год. 37 хв. Вогонь спалахнув в кафе-барі з готельними номерами. Пожежа виникла на мансардному поверсі в одному з готельних номерів. На щастя, в цей момент в номері нікого не було. Площа пожежі склала 300 м. кв.

Запах диму відчули мешканці сусідніх номерів, вони самостійно покинули приміщення та викликали рятувальників.

Вогнеборці локалізували пожежу о 2год. 5 хв., а в подальшому і ліквідувати її.

У результаті пожежі вогонь знищив покриття та перекриття будівлі, вдалося врятували два нижні поверхи комплексу.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.