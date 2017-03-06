На Буковині цього місяця мають провести ямковий ремонт на дорогах державного значення

6 березня під час апаратної нарди голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук прокоментував ситуацію щодо стану доріг загального користування в області.
За словами О. Фищука, у травні на Буковині пройде чимало заходів – II етап Чемпіонату Світу з мотокросу та свято виходу на полонину. Тому варто покращити стан доріг обласного та державного значення, зокрема, здійснити ямковий ремонт доріг.
Як зазначив начальник Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігор Гах, у 2017 році на утримання доріг Буковини доріг передбачено 147 мільйонів гривень, з них 68 мільйонів на експлуатаційне утримання доріг, 79 мільйонів – на об’єкти капітального та поточного середнього ремонту.
Нині на дорогах державного та місцевого значення виявлено 48 тисяч квадратних метрів ямковості. Їх доручено ліквідувати в найкоротші терміни, зокрема, на дорогах державного значення – впродовж березня 2017 року.
До жопи ті кошти, що їх виділили з Укравтодору для Буковини, По перше – це мізер, в порівнянні з сусідніми областями, де на Львівську дають біля 2 млрд., на Ів.Франківську- більше мільярда,….. А ще, як зважити, що їх почнуть давати лише з серпня=жовтня, то будемо мати горе, а не дороги. Цікаво, а що думає Фіщук за використання дорожних грошей області, що більше трьох років “гріють кишені” його і Пуршаги. А сумми там не погані, Лише Салагорових – більше 500млн, та обл.дорожних- більше 400млн.гр. Не бажає він поновити техніку пайавтодорам, як це роблять НОРМАЛЬНІ ГОСПОДАРІ. Тим більше, що через рік, облавтодор буде під ОДА. Хотілося би нагадати нашим депутатам ВР, що в травні, думаю, будуть нові вибори. Ось тоді буковинці і дорожники скажуть своє слово!
Денег с Укравтодора нет и не будет до сентября. А защитила Служба – около полтора миллиарда, дали -147млн. в т.ч. и на мосты. У Фищука – деньги есть, но он их держит в банке, причем -три года.