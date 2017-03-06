На Буковині цього місяця мають провести ямковий ремонт на дорогах державного значення

6 березня під час апаратної нарди голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук прокоментував ситуацію щодо стану доріг загального користування в області.

За словами О. Фищука, у травні на Буковині пройде чимало заходів – II етап Чемпіонату Світу з мотокросу та свято виходу на полонину. Тому варто покращити стан доріг обласного та державного значення, зокрема, здійснити ямковий ремонт доріг.

Як зазначив начальник Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігор Гах, у 2017 році на утримання доріг Буковини доріг передбачено 147 мільйонів гривень, з них 68 мільйонів на експлуатаційне утримання доріг, 79 мільйонів – на об’єкти капітального та поточного середнього ремонту.

Нині на дорогах державного та місцевого значення виявлено 48 тисяч квадратних метрів ямковості. Їх доручено ліквідувати в найкоротші терміни, зокрема, на дорогах державного значення – впродовж березня 2017 року.