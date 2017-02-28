На Буковині у гральних закладах продовжують «грабувати» людей

На Сокирянщині досі залишається відкритим питання функціонування ігрових закладів. У 2016 році голова Сокирянської районної ради Василь Козак ініціював рейд поліцейських по таким установам, що працюють в Сокирянах. У результаті – один з чотирьох гральних закладів закрився, інші перейшли на підпільний режим роботи.

Проте власники так просто не залишають такий бізнес. Нині потрапити до закладів можуть лише «перевірені» люди. Крім того, страждають рідні сімей тих, котрі мають ігрову залежність.

Так, нещодавно керівництву районної ради зателефонували родичі гравців, які залишили значні суми коштів у гральних клубах.

Наразі дане питання під особистий контроль взяли керівники районної ради та РДА, які пообіцяли розібратися з цим питанням, – повідомляє “Північно-бессарабський інформаціний портал”.