На Буковині у шкільній їдальні знайшли невідому речовину

У середу, 1 березня, у Котелівській ЗОШ Новоселицького району було знайдено невідому речовину. Через це школярів відпустили додому, а до навчального закладу було викликано фахівців.

З школи надійшло повідомлення, що в їдальні (за попередньою інформацією – у тарілці з борщем) виявлено речовину, яка ззовні була схожа на металеві кульки. Запідозрили ртуть.

На місце прибули рятувальники, поліція, служба безпеки, працівники відділу освіти, – повідомляє «Район-інфо».

Щоб з’ясувати обставини та чи не забруднена школа небезпечною речовиною, дітей відправили додому та 2 березня скасували навчання.

Як зазначили у поліції, речовину, ззовні схожу на металеві кульки було вилучено і відправлено на експертизу.

Третього березня у Котелівській ЗОШ відновлять навчання.