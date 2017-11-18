На Буковині у воді з криниць виявили відхилення за мікробіологічними показниками

На Буковині провели моніторинг з якості питної води. Про це пише “Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”. За період з 10.11.2017 по 16.11.2017 за мікробіологічними показниками досліджено 26 проб, за фізико-хімічними показниками 30 проб та за паразитологічними показниками 16 проб.

Також, досліджено 186 проб води з громадських та індивідуальних криниць за фізико-хімічними показниками, 149 проб за мікробіологічними показниками та 88 проб за паразитологічними показниками. За результатами лабораторних досліджень виявлено відхилення за мікробіологічними показниками в 16 пробах: в 2 пробах у Заставнівському районі, в 7 пробах у Сторожинецькому районі, в 2 пробах у Глибоцькому районі, в 2 пробах у Хотинському районі та в 3 пробах у м. Чернівці. За фізико-хімічними показниками виявлено відхилення в 10 пробах: в 1 пробі у Сторожинецькому районі, в 2 пробах у Хотинському районі, в 1 пробі у Кіцманському районі, в 2 пробах у Глибоцькому районі та в 4 пробах у м. Чернівці.

За результатами досліджень надано рекомендації щодо очищення та дезінфекції криниць, тимчасового припинення споживання води. Проводяться контрольні дослідження.