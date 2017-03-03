На Буковині у затриманій вантажівці з деревиною прикордонники виявили більше 12-ти ящиків сигарет (ФОТО)

Як ми повідомляли раніше, сьогодні в пункті пропуску «Порубне» прикордонники затримали вантажівку з деревиною, де були знайдені контрабандні сигарети.

Наразі прикордонники завершили підрахунок сигарет. Зокрема, було виявлено більше 12-ти ящиків сигарет, які були розташовані у подвійному днищі вантажного автомобіля.

За попередньою інформацією, ця спроба переправки сигарет до Румунії була пробною, щоб порушники змогли налагодити канал переміщення тютюнових виробів через кордон.

Наразі 58-річному буковинцю доведеться відповідати за скоєне. До того, чоловік позбудеться і свого транспортного засобу, повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.