На Буковині учасника терористичної організації «ДНР» засуджено до 11 років позбавлення волі

Прокуратура Чернівецької області підтримала державне обвинувачення в порядку судового провадження відносно 29-річного жителя м. Макіївка Донецької області у вчиненні кримінального правопорушення.

У ході досудового розслідування, яке проводили представники СБУ в області було доведено, що Олександр Олексечук є членом терористичної організації «ДНР» та брав участь у боях проти українських військовослужбовців на території Донеччини.

Шевченківський районний суд м. Чернівці його було визнано винним та засуджено до 11 років позбавлення волі. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання, – повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.