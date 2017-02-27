На Буковині в аваріях постраждало 6 осіб. Серед потерпілих – вагітна жінка та двоє дітей

За вихідні на Буковині сталося 5 аварій, внаслідок яких травмувались 6 осіб.

Так, 25 лютого у Чернівцях водій «Хюндай» допустив наїзд на 3-річного хлопчика. Дитину з переломом гомілки дитину доставлено до лікарні.

Цього ж дня, ввечері, ДТП виникла у селі Задубрівка Заставнівського району, де автомобіль збив 28-річну вагітну жінку. Пісця інциденту постраждалу з переломом ноги та струсом головного мозку госпіталізували.

Ще одна людина в результаті аварії постраждала у Берегометі Вижницького району. 26 лютого водій «ВАЗ», виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з моторолером. Винуватець пригоди втік з місця, а 45-річного пасажира моторолера госпіталізували госпіталізовано до Вижницької районної лікарні. Наразі поліцейські розшукують винуватця ДТП.

У селі Драчинці Кіцманського району 16-річний житель сусідного села, перебуваючи за кермом мотоцикла «Чордер» наїхав на 42-річного буковинця. У результаті аварії обидва чоловіка потрапили до лікарні.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції в Чернівецькій області, правоохоронці закликають водіїв бути обачними під час руху, а також не сідати за кермо у нетверезому стані.

Нагадаємо, 26 лютого на Калинівському ринку іномарка збила чоловіка та розтрощила йому ногу.