На Буковині в оздоровчих таборах відпочиває 198 дітей

На Буковині триває кампанія з направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Дітки наразі оздоровлюються у трьох таборах: «Вербиченька» (с. Давидени Сторожинецького р-ну), «Вогник Буковини» (с. Валя Кузьмін Глибоцький р-ну) та «Дністер плюс» (с. Брідок Заставнівського р-ну). Путівки надали управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації.

Станом на 4 серпня 2017 року на оздоровлення в обласні табори вже направлено 198 дітей. 31 липня на оздоровлення в дитячий пансіонат «Вербиченька» відділом направлено 14 дітей пільгових категорій м. Чернівців. З відпочинку в Чернівецькому міському літньому наметовому таборі для дітей та молоді «Ойкос» повернулися члени Чернівецької міської молодіжної організації Товариство українських студентів католиків «Обнова» та діти, які збираються вступити до лав організації. 03 серпня в наметовому таборі для дітей та молоді «Ойкос» розпочалася 6 зміна для дітей-переможців спортивних змагань. З 10 серпня буде організована сьома зміна для дітей-інвалідів, учасників міського клубу «Паросток» для батьків, що виховують дітей та молодь з особливими потребами та дітей з наркозалежних сімей. Відділ у справах сім’ї та молоді міської ради працює над питанням відправлення дітей пільгових категорій в міжнародні дитячі центри «Артек» та «Молода Гвардія».