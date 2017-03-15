На Буковині від самогубства врятували 25-річного чоловіка

У селі Сербинчани Сокирянського району намагався повіситись 25-річний чоловік.

Зі слів очевидця відомо, що пригода сталася минулої ночі, одразу після того, як по телевізору показали розслідування екстрасенсів, які з’ясовували обставини спроби самогубства, що трапилось півтори роки тому в цьому ж селі. Тоді вчинити суїцид намагалась 14-річна дівчина.

На крик матері прибігли сусіди. Чоловіку вдалося врятували життя. Наразі він перебуває у реанімаційному відділенні Сокирянської центральної районної лікарні.

На місце пригоди працювали поліція та медики, повідомляє nordbess-news.cv.ua.

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