На Буковині відбулися змагання з легкоатлетичного кросу (ФОТО)

У спортивно-оздоровчому таборі «Буковинка» відбулися змагання з легкоатлетичного кросу. Про це інформує прес-центр Чернівецької ОДА. Саме в “Буковинці” оздоровлюються учні ДЮСШ системи освіти області. У змаганнях взяло участь більше 100 дітей.

Серед дівчат 2003 р.н. перемогла Юлія Чеботар, серед юнаків – Себастьян Попша.

Серед учнів 2004-2005 р.н. – Ольга Мелимука та Олександр Долебяник, 2006 р.н. і молодші – Марина Пушкашу та Кирил Мелюх.

Переможців та призерів змагань нагороджено грамотами та призами Чернівецького обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.