На Буковині відбувся семінар щодо протидії захворювання на кір

У зв`язку зі спалахом епідемії кору у сусідній Румунії, на Буковині було проведено семінар-нараду щодо лікування, профілактики та протидії захворювання. Про це повідомляє Чернівецька ОДА. Подія відбулася 6 лютого. Організаторами повчальної зустрічі були Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації спільно з Державною установою «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Нараду було проведено задля підвищення кваліфікації медичних працівників закладів охорони здоров’я області та забезпечення якісного епідеміологічного нагляду за кором в Чернівецькій області.

В семінарі взяли участь представники профільного Департаменту, заступники головних лікарів лікувально-профілактичних закладів краю, лікарі загальної практики – сімейної медицини, лікарі-терапевти, лікарі-педіатри, лікарі-інфекціоністи, лікарі-епідеміологи.

В рамках заходу увагу присутніх акцентовано на високих ризиках виникнення спалахів кору в Чернівецькій області та необхідності забезпечення своєчасного реагування на перші випадки захворювання, проведення комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів.

Також повідомляється, Впродовж 2016 року в Чернівецькій області зареєстровано 3 випадки кору (Заставнівський район-2, Глибоцький район–1), серед них 1 – у дитини. В 2015 був зареєстрований 1 випадок кору.