На Буковині відкрили другу нитку водогону Лужани-Кіцмань

15 березня у м. Кіцмань відбулось відкриття другої нитки водогону Лужани-Кіцмань.

Під час заходу голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук розповів, що дана водопостачальна система зазнала суттєвого зносу, тому виникла необхідність у будівництві нової гілки водопостачання для кіцманчан.

Будівництво гілки розпочали ще в 2007 році. З того часу було прокладено 2,5 км трубопроводу із поліетиленової труби. Втім після цього, 5 років кошти не виділялися. Лише у 2016 році за рахунок коштів державного фонду на ці цілі було виділено 7,55 мільйонів гривень з державного та бюджету Кіцманської міської ради.

За допомогою будівництва нової гілки водопостачання поменшає втрат питної води при підйомі на 45%.