На Буковині відкрили другу нитку водогону Лужани-Кіцмань

15 березня у м. Кіцмань відбулось відкриття другої нитки водогону Лужани-Кіцмань.

Під час заходу голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук розповів, що дана водопостачальна система зазнала суттєвого зносу, тому виникла необхідність у будівництві нової гілки водопостачання для кіцманчан.

Будівництво гілки розпочали ще в 2007 році.  З того часу було прокладено 2,5 км трубопроводу із поліетиленової труби. Втім після цього, 5 років кошти не виділялися. Лише у 2016 році за рахунок коштів державного фонду на ці цілі було виділено 7,55 мільйонів гривень з державного та бюджету Кіцманської міської ради.

За допомогою будівництва нової гілки водопостачання поменшає втрат питної води при підйомі на 45%.17343051_598466553694720_6652479162159119953_n17342849_598466647028044_6654444873167730715_n17342490_598466483694727_739908396726381382_n

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