На Буковині внаслідок ДТП постраждала 30-річна жінка

1 січня у м. Новоселиця трапилася аварія, внаслідок якої постраждала 30-річна жінка.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернівецької області.

1 січня о 6:30 год до правоохоронців надійшло повідомлення, що у м. Новоселиця трапилася ДТП з потерпілими.

На місці пригоди поліцейські встановили, що 26-річний чоловік перебуваючи за кермом «Шевроле Лачетті» не пропустив автомобіль «Чері Кімо», через що відбулося зіткнення.

Внаслідок ДТП, постраждала 30-річна жителька с. Маршинці – водій автомобіля «Чері», яку з численними травмами госпіталізували до лікарні.

За попередньою інформацією, 26-річний винуватець ДТП перебував за кермом у нетверезому стані. Відомості про ДТП внесено до ЄРДР.

Читайте також: На Буковині чергова ДТП – під потяг «Чернівці-Київ» потрапив мікроавтобус