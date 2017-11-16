На Буковині внаслідок ДТП загинуло двоє осіб, ще четверо потрапили до лікарні

За одну добу в області у результаті аварій загинуло 2 чоловіків.

14 листопада вдень у селі Буденець на Сторожинеччині 44-річний житель району, керуючи мікроавтобусом марки «Мерседес», допустив зіткнення з автівкою цієї ж марки на іноземній реєстрації. За кермом легковика перебував 24-річний житель сусіднього села.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів, обох водіїв із закритими черепно-мозковими травмами та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували до районної лікарні.

Того ж дня на об’їзній автодорозі міста Чернівці 30-річний житель Глибоцького району, керуючи автомобілем марки «ВАЗ-2108», допустив наїзд на пішохода. Внаслідок цього потерпілий помер одразу на місці події.

Ще одна ДТП сталась вранці 15 листопада на автошляху сполученням Чернівці-Мамаївці. Житель Сторожинецького району керуючи автомобілем «Мерседес Спрінтер» на іноземній реєстрації, допустив наїзд на пішохода. Літній чоловік помер на місці.

На даний час поліцейські встановлюють особи загиблих. За попередньої інформацією, всі водії були тверезі.

Відомості за фактами даних автопригод внесені до ЄРДР, – повідомили у поліції.