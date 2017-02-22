На Буковині водії автомоблів з іноземною реєстрацією готові декілька днів перекривати трасу до Румунії (ФОТО)

На Буковині водії автомобілів з іноземною реєстрацією перекрили дорогу, яка веде до Румунії.

Чимало активістів заблокували рух та виступають проти правил розмитнення авто і вимагають їх перегляду. Такий протест готові продовжувати до того часу, поки їх вимоги не виконають.  Для цього встановили намет, де збираються грітися та спати уночі, -повідомляє «ТСН».

На місці перебувають поліцейські, які завертають автомобілі назад до Чернівців.

Наразі відомо, що до активістів прибули голова облдержадміністрації Олександр Фищук та голова облради Іван Мунтян. Вони порадили активістам звертатися до вищих органів, щоб  врегулювати це питання.

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фото журналіста “ТВА” Юлії Стеранки

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