На Буковині впродовж вихідних сталося 9 пожеж, загинула 1 людина (ВІДЕО)

Увечері, 17 лютого, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Коровія Глибоцького району.

На місце прибули місцеві пожежні команди, які під час ліквідації вогню виявили у помешканні тіло 62-річного чоловіка.

Тіло загиблого було направлено на експертизу. Причину пожежі встановлюють фахівці.

Ще одна пожежа трапилася у Чернівцях. На вул. Героїв Майдану горів підвал багатоповерхівки.

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Загалом впродовж вихідних на Буковині сталося 9 пожеж, – повідомляє прес-служба УДСНС України в Чернівецькій області.