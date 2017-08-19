На Буковині втопилися чоловік та жінка

За добу на Буковині у результаті необережного поводження на воді загинуло троє осіб.

Так, 18 серпня у селі Репужинці Заставнівського району під час відпочинку на річці Дністер втопилися чоловік та жінка.

Це сталося тоді, коли вони рятувати 9-річного хлопчика, який почав тонути.

Чоловік виніс хлопчика на берег, одночасно з цим жінка втратила рівновагу на воді та почала тонути. Чоловік поспішив на допомогу, але врятувати життя їй не зміг, до того ж, сам потрапив у небезпеку. Обоє людей пішли під воду. Тіла чоловіка та жінки було піднято на берег місцевим населенням. Тіла потопельників направили на судово-медичну експертизу міста Чернівці для встановлення причини смерті.

У селі Яблуниця Путильського району, за попередніми висновками фахівців, внаслідок необережного поводження на воді загинула місцева мешканка, 1956 року народження. Днем раніше жінка пішла з дому та не повернулася. Місцеві мешканці розпочали її пошуки та виявили тіло жінки у річці Черемош. Потопельницю було направлено на судово-медичну експертизу у місто Вижниця.