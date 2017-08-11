На Буковині втопився 59-річний чоловік

На Буковині втопився чоловік. Про це пише прес-служба ДСНС України. 59-річний чоловік втопився у ставку в Заставній. Чоловік сів у човен та відплив від берега, щоби погодувати рибу. Через необережність чоловік впав у воду, а гумовий костюм, в який він був одягнутий, швидко почав набирати воду – чоловіка затягнуло на дно.

На допомогу йому поспішили місцеві жителі, та було запізно.