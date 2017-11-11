На Буковині виявили громадянку Казахстану, яка перевищила допустимий термін перебування в Україні. Про це пише Північно-бесарабський інформаційний портал. Подія сталася у Хотині в ході проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант».

Жінку, 1988 року народження, притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 203 КУпАП. Також на неї накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Щодо зазначеної особи прийнято рішення про примусове повернення, її попереджено про наслідки невиконання прийнятого рішення.