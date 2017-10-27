На Буковині виявили незаконний вилов риби. Сума збитків складає близько 70 000 грн

На Буковині держінспектори виявили незаконний вилов риби. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА. Працівники екологічної інспекції у Чернівецькій області в ході перевірок водного фонду річки Дністер на території Хотинського та Кельменецького районів виявили незаконний вилов риби за допомогою сітки. На день перевірки осіб, які здійснили викладку незаконних знарядь для вилову риби не встановлено.

Підраховано збитки на загальну суму 69,877 тис. грн. Матеріали для встановлення винних осіб та притягнення до відповідальності направлено в Хотинське ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області.