На Буковині з’явиться денний стаціонар для дітей з особливими потребами (ФОТО)

На Буковині з’явиться денний стаціонар для дітей з особливими потребами. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА. Приміщення під майбутній заклад вже оглянули перший заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Павлюк спільно з представниками районної влади Хотинщини та керівництвом Клішковецької об’єднаної територіальної громади.

На ремонтні роботи у даному приміщенні Клішковецька об’єднана територіальна громада виділила зі свого бюджету 800 тис. грн.

У центрі реабілітації будуть створені всі умови для перебування близько 20 особливих дітей.