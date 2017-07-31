На Буковині за вихідні потонули 2 особи

За вихідні на буковинських водоймах загинули двоє осіб.
Про це повідомили в УДСНС України в Чернівецькій області.
Так, 29 липня, у селі Вороновиця Кельменецького району під час відпочинку на річці Дністер потонув 26-річний житель с. Великий Кучурів Сторожинецького району. Виявилось, що того дня він відпочивав зі своїми друзями на березі річки.
Через деякий час, чоловік вирішив скупатися, він зайшов у воду, пірнув та не винирнув. Його тіло було піднято на поверхню води місцевими мешканцями.
Ще один нещасний випадок трапився у селі Бурдей Кіцманського району. 30 липня група місцевих жителів відпочивала на річці Прут. Люди вирішили перейти на протилежний берег річки вбрід. Останнім йшов 42-річний чоловік, який підслизнувся та пішов під воду, його товариші, що були попереду, не помітили цього.
Помітивши, що немає друга, вони виявили тіло чоловіка вже без ознак життя.
На даний час тіла двох загиблих направили на судову-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті.