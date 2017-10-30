На Буковині заборонили вилов риби до 1 березня

На осінньо-зимовий період 2017-2018 років на Буковині встановили заборону на вилов риби. Про це йдеться у наказі Чернівецького рибоохоронного патруля.

Відтак, заборонено будь-який вилов риби на зимувальних ямах з 1 листопада 2017 року і до скресання криги на водоймах у 2018 році, а у випадку відсутності льодового покриву на водних об’єктах, до 1 березня 2018 року.

Перелік зимувальних ям

Дністер

600 метрів вниз за течією від залізничного моста в адмінмежах селища Кострижівка Заставнівського району, протяжністю 200 м;

1500 метрфів вниз за течією від автомобільного моста в адміністративних межах с.Звенячин заставнівського району, протяжністю 300м;

800 метрів вниз за течією від поромної переправи в с.Дорошівці Заставнівського району, протяжністю 500 м;

Від верхньої межі острова в с.Онут Заставнівського району вгору за течією 300 м;

700 метрів за течією від нижньої межі акваторії с.Василів Заставнівського району.

Дністровське водосховище

Від старого парому в с.Баламутівка Заставнівського району 1,5 км за течією;

Акваторія від верхньої межі с.Гордівці Хотинського району вгору проти течії 1 км до нижньої межі с.Рашків;

Від верхньої адміністративної межі с.Пригородок Хотинського району 2 км проти течії;

500 метрів за течією від іхтіологічного заказника “Дарабанське плесо” в с.Анадоли Хотинського району до верхньої межі с.Оселівка Кельменецького району;

500 метрів порти течії від іхтіологічного заказника “Бернівський острів” в с.Берново Кельменецького району 300 м проти течії;

1,5 кілометра проти течії від насосної станції в с.Непоротово Сокирянського району до урочища “Дубове”;

В адміністративних межах с.Горошова Борщівського району Тернопільської області;

в адміністративних межах села Дністрове Борщівського району Тернопільської області;

Від нижньої межі с.Трубчин Борщівського району Тернопільської області за течією до гирла річки Збруч;

Від місця впадіння річки Жванчик в Дністровське водосховище Хмельницької області 150 метрів вгору і вниз;

Акваторія від впадіння р.Боговичка в Дністровське водосховище Хмельницької області 1 км за течією;

Акваторія від впадіння р.Студениця в Дністровське водосховище до водозабору с.Гораївка Хмельницької області;

Акваторія від с.Стара Ушиця Хмельницької області 3 км вгору до впадіння р.Ушиця;

Акваторія від с.Калюс Хмельницької області (впадіння р.Калюс у водосховище) 2 км вгору;

Від с.Березівка Хмельницької області 500 м вниз до гирла р.Данилівка;

Від с.Рудківці Хмельницької області 1 км вниз.

Річка Прут

1 км за течією від мосту в с.Глиниця Кіцманського району до нижньої адмінмежі с.Коростувата Кіцманського району, довжиною 500м;

Акваторія біля с.Стрілецький Кут Кіцманського району 250 метрів вгору і вниз від колишньої поромної переправи;

Акваторія біля с.Біла Кіцманського району біля водозабірної споруди, 500 метрів вгору і вниз по обидва боки річки;

Акваторія 2 км проти течії від с.Цурень Герцаївського району довжиною 500 м;

Акваторія від верхньої адмінмежі с.Молниця Герцаївського району до нижньої адмінмежі м.Новоселиця довжиною1000 м;

300 м проти течії від автомобільного мосту між селами Лунка Герцаївського району та с.Маршинці Новоселицького району довжиною 300 м;

Міст Чернівці-Магала район Кемпінгу 200 метрів вгору та 100 вниз за течією по обидві сторони річки.

Річка Сірет

Акваторія біля м.Сторожинець (навпроти військового полігону) довжиною 150 м;

Акваторія біля с.РОпча Сторожинецького району в кінці села протяжністю 300 м;

Акваторія від автомобільного до залізничного мостів у с.Черепківка Глибоцького району протяжністю 300 м;

Акваторія між селами Стерче і Дубівка Глибоцького району протяжністю 500 м;

Акваторія біля с.Карапчів Глибоцького району 5 км нижче за течією від залізничного мосту протяжністю 200 м.