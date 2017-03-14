На Буковині засудили винуватця аварії, внаслідок якої загинула 24-річна жінка

Сторожинецький районний суд визнав винним 45-річного жителя Сторожинеччини, який порушивши правила безпеки дорожнього руху на смерть збив 24-річну жінку.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Встановлено, що у серпні 2016 року обвинувачений, перебуваючи за кермом фургону в нетверезому стані, допустив наїзд на молоде подружжя, після чого в’їхав в автомобіль.

Внаслідок ДТП 24-річна жінка загинула, а її чоловік отримав важкі травми.

Суд призначив буковинцю 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.