На Буковині засуджено водія, який на смерть збив 17-річного юнака

На Буковині на 5,6 років засудили 40-річного водія “ВАЗ-2106”, який будучи напідпитку, збив на смерть 17-річного хлопця на Путильщині.

Про це йдеться у вироку, що опублікований в ЄРДР.

ДТП сталась 9 січня в Путильському районі. Водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на 17-річного пішохода, внаслідок чого постраждалий помер у лікарні.

У серпні Вижницький районний суд розглянув справу щодо аварії. Водія було визнано винним та призначено покарання у вигляді 5 років та шести місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами упродовж трьох років.

Також суд вирішив стягнути з обвинуваченого на користь сім’ї потерпілого 56 тис грн матеріальної шкоди та 160 тис грн моральної шкоди.