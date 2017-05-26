На Буковині затримали 19-річного наркоторговця (ФОТО)

На Буковині поліцейські затримали 19-річного наркоторговця. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Чернівецькій області. Подія сталася 24 травня. Під час збуту марихуани затримали мешканця Хотинського району. Під час затримання парубок збував наркотичну речовину вагою близько пів кілограму за 6500 гривень. Під час поверхневого огляду в останнього поліцейські виявили пневматичний пістолет, який правопорушник носив із собою, збуваючи наркотики.

Також повідомляється, що молодик вже знаходився на лаві підсудних за злочини пов’язані із незаконним обігом наркотичних речовин.

Поліцейські затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.