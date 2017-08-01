На Буковині затримали браконьєрів, які займалися незаконним виловом риби (ФОТО)

На Буковині затримали браконьєрів. Про це пише “Вісник мисливців та рибалок”. Подія сталася 28 липня неподалік села Мошанець Кельменецького району, близько третьої години ночі. Рибоохоронний патруль під час рейду затримав двох громадян, які займалися незаконним виловом риби у Дністровському водосховищі.

Браконьєри за допомогою чотирьох ставних сіток, а також металевого човна без номерних знаків виловили близько 35 кг риби.

Сума збитку, заподіяна рибному господарству, становить 20 тисяч гривень.

Відносно рибалок складено протоколи про адміністративне порушення за частиною 4 статті 85 КУпАП.