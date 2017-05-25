На Буковині затримали чоловіка, що торгував зброєю з зони АТО (ФОТО)

На Буковині викрили зловмисника, що займався збутом зброї. 50-річний житель села Лекечі Вижницького району разом зі спільниками торгував зброю, боєприпасами та вибуховими пристроями на території Чернівецької області. Товар надходив чоловіку із зони проведення антитерористичної операції.

У зловмисника вилучено карабін іноземного виробництва без маркування та дві гранати типу РГД-5. Поліцейські затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Окрім цього повідомляється, що вказаний громадянин раніше був засуджений до 10 років позбавлення волі за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У 2015 році звільнився з виправної установи. Нині є секретарем громадської організації «Антикорупційний рух» у Вижницькому районі.