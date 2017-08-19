На Буковині затримали чоловіка, якого розшукував “Інтерпол”

На Буковині затримали чоловіка, який перебуває у міжнародному розшуку. Подія сталася 18 серпня, у пункт пропуску «Порубне». До пункту прибув автомобіль «Ауді» польської реєстрації. Під час проходження прикордонно-митних процедур та перевірки наданих документів відбулося спрацювання бази даних «Інтерпол» щодо арешту одного із пасажирів даної іномарки, а саме – 36-річного громадянина Румунії.

Як виявилося, чоловік розшукувався Інтерполом для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства в Республіці Молдова.

Особу було затримано та проінформовано представників Інтерполу у м. Київ та Національної поліції.