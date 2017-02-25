На Буковині затримали молодого грабіжника (ФОТО)

До поліцейського відділку у Кіцмані надійшла заява про пограбування. Про це пише прес-служба Чернівецької поліції. Заявниця, якою виявилася жителька села Мамаївці, повідомила, що її пограбував невідомий. За словами 50-річної жінки, злочинець застосував насильство і відкрито заволодів сумкою потерпілої. У сумці жінки знаходились її особисті кошти, документи та банківська картка.

Працівники кримінальної поліції “по гарячих слідах” встановили особистість злочинця та затримали його. Ним виявився 22-річний місцевий житель.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі молодика затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.