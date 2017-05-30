На Буковині затримали на хабарі слідчого поліції (ВІДЕО, ФОТО)

Працівники СБУ, військової прокуратури та Нацполіції затримали на хабарі слідчого одного з районних відділень поліції Чернівецької області.

Як повідомляють у прес-службі УСБУ в Чернівецькій області, підполковник поліції вимагав гроші від групи осіб, обвинувачених ним у крадіжці в рамках кримінального провадження.

За 3 тисячі доларів поліцейський обіцяв вплинути на суддів та забезпечити призначення покарання, що не передбачає позбавлення волі.

Правоохоронці затримали хабарника в одному з районних центрів під час отримання неправомірної вигоди у сумі 600 доларів. Відкрито кримінальне провадження. Триває слідство.