На Буковині затримали нелегалів з Молдови

На Буковині прикордонники затримали нелегалів з Молдови. Про це інформує Північно-бессарабський портал. Подія сталася сьогодні, 10 серпня, поблизу населеного пункту «Сокиряни». В ході патрулювання прикордонники Чернівецького загону зупинили двох громадян Молдови, які перетнули державний кордон у незаконний спосіб. Іноземці прямували до України.

Відносно порушників складено протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Порушення або спроба порушення державного кордону». Справи скеровані до суду. Про це повідомляють у прес-службі Державної прикордонної служби України.