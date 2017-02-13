На Буковині затримано двох осіб, які вкрали платіжний термінал з районної лікарні

11 лютого до правоохоронців звернулися працівники Кіцманської центральної районної лікарні, які повідомили, що з приміщення медичної установи викрали термінал поповнення рахунків мобільних телефонів.

Згодом по гарячим слідам було затримано двох 23-річних осіб – жителів м. Кіцмань та с. Кліводин Кіцманського району. Особи неподалік від лікарні почали пошкоджувати термінал з метою вилучення з нього коштів.

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Обидва чоловіки були раніше судимі.

Відкрито кримінальне провадження. За вчинення злочину їм загрожує волі на строк до 5 років, повідомляє «Вільне життя».