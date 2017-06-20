На Буковині завершився Всеукраїнський юнацький турнір з тенісу

Нещодавно в області завершився Всеукраїнський юнацький рейтинговий турнір з тенісу «Буковинське літо», який організувала Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа.

Участь у змаганні взяли 80 спортсменів – представники ДЮСШ та спортивних клубів міст Києва, Одеси, Хмельницького, Івано-Франківська, Луцька, Кам’янця-Подільського, Коломиї, Трускавця, Рівного, вихованці тенісного спортивного клубу «Ейс» та «Смеш» міста Чернівці та господарі турніру – учні Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи.

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Переможцями та призерами цьогорічного Всеукраїнського юнацького турніру з тенісу «Буковинське літо» стали:

В одиночному розряді:

Серед юнаків до 12 роківдруге місце посів учень Чернівецької ОДЮСШ Пентелейчук Даніель, третім призером також став вихованець ЧОДЮСШ Чорний Максим.

Серед юнаків до 14 років:

Срібну нагороду здобув Калинюк Олексій (ЧОДЮСШ).

В парному розряді:

Серед юнаків до 12 років чемпіонами стала пара ЧОДЮСШ Макаренко Василь – Пентелейчук Даніель.

Серед юнаків до 14 років чемпіонами стала пара Павлишин Назарій (Хмельницький) та Гуцул Амадей. Срібну нагороду здобули – Калинюк Олексій та Єрімічук Михайло(ЧОДЮСШ).