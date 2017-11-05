На Буковині збирають кошти на лікування хворого хлопчика

Підприємці Сторожинецького району, а також небайдужі жителі долучилися до збору коштів на лікування учня 7 класу Сторожинецької школи-інтернату. Дитина втратила можливість ходити та прикована до ліжка.
Про це повідомляє “Сторожинець-інфо”.
У батьків після багаточисельних процедур не вистачає коштів на дороге лікування у місті Стамбул (Туреччина). Лікарі обіцяють вилікувати школяра.
Ви також можете долучитися до благодійності:
Банківські реквізити матері хворої дитини:
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Сторожинецьке ТВБВ № 20025/0144 АТ “Ощадбанк”
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МФО 356334
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Код ЄДРПОУ 095356307
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Рахунок банку 29240901800001,
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особистий рахунок Даскалюк Інни Георгіївни – 26253500481725.