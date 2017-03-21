На Буковині жителі села Снячів знайшли біля ставка рештки людини

На Сторожинеччині місцеві жителі знайшли біля ставка рештки людини. За попередньою інформацією, останки належать особі чоловічої статі.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Чернівецької області, інформація про знахідку надійшла до правоохоронців 19 березня. Жителі с. Снячів Сторожинецького району повідомили, що в паростях очерету неподалік ставка знайдено людські рештки.

На місце пригоди прибули слідчі, які виявили скелетований труп з вираженими гнилісними змінами.

Згідно попередніх висновків судово-медичної експертизи, рештки належать особі чоловічої статі віком близько 30-років.

Триває досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) ККУ.

Наразі поліцейські проводять слідство щодо ідентифікації особи загиблого, а також встановлюють обставини його смерті.