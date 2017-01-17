На Буковині знайшли мертвим 24-річного військовослужбовця

14 січня у селі Вартиків Кельменецького району було знайдено тіло чоловіка.

У ході огляду тіла було виявлене посвідчення військовослужбовця на ім’я – Вончул Олександр Юрійович, 1993 року народження. Він був жителем с. Коболчин Сокирянського району, працював інструктором кінологічного відділення ВПС «Красноїльськ».

Згідно інформації журналістів ТРО «Сокиряни», поруч із тілом юнака було знайдено 4 мм. пневматичний пістолет «Флобер».

Як зазначив батько покійного, син з 9 по 16 січня мав перебувати на амбулаторному лікуванні у Сокирянській районній лікарні, – повідомляє Північно-бессарабський інформаційний портал.