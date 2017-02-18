На Буковині зростає кількість хворих. У Вижницькому районі перевищено епідпоріг

Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України повідомляє про зріст кількості хворих на Буковині.

Так, станом на 17 лютого 2017 року на території Чернівецької області значно зросла кількість хворих, втім, на щастя, рівень захворюваності гострими респіраторними інфекціями по Чернівецькій області нижче епідемічного порогу на 38,1%. Епідемічний поріг перевищено лише у Вижницькому районі – на 17,7%. В інших районах області та в м.Чернівці рівні захворюваності ГРІ нижче епідемічних порогів.

За останній тиждень у Чернівцях зареєстровано 1838 випадки гострих респіраторних інфекцій, з яких 1362 діти. Госпіталізовано 36 мешканця м.Чернівці, в тому числі 29 дітей.