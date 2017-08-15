На Буковині зварювальник потрапив до лікарні після вибуху кисневого балону

Днями до Сокирянської центральної районної лікарні було доставлено у важкому стані 55-річного жителя с. Наддністрянське Муровано-Куриловецького району Вінницької області, який постраждав від вибуху кисневого балону.

Про даний інцидент черговий лікар медзакладу повідомив поліцейським.

Виявилося, що постраждалий працює на одному з будівельних підприємств міста Новодністровськ зварювальником. Під час виконання зварювальних робіт відбувся вибух невідомої речовини.

Лікарі діагностували у постраждалого: відкритий перелом ребер, відкритою раною грудної клітки з розривом діафрагми, пошкодженням легені, розривом селезінки, випаданням внутрішніх органів, рваними ранами ніг доставлено до відділення інтенсивної терапії Сокирянської ЦРЛ. Наразі медики констатують стан хворого як важкий, однак спостерігається позитивна тенденція,-повідомляє Північно-бесарабський інформаційний портал.