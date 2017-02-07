На Буковинці правоохоронці вилучили контрафактні сигарети на понад мільйон гривень (ФОТО)

Сьогодні вночі в приватному поменшанні жителя Селятина поліцейські знайшли сигарет на понад мільйон гривень. Зокрема, було виявлено 85 ящиків сигарет марки «Ашіма» та «Марбле», які планували перевезти до Румунії.

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Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

Варто зазначити, що прикордонники припинили чергову спробу дачі хабаря в пункті пропуску «Росошани». У ході проходження паспортного контролю, іноземець намагався дати 50 євро хабара прикордонному наряду. Таким чином чоловік сподівався, що залагодить безперешкодному пропуску на територію України свого сина, у якого закінчився термін перебування.