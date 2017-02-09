На буковинця впало дерево – чоловік від отриманих травм помер у лікарні

У Кіцманському районі через власну неуважність загинув місцевий житель.

Як повідомив головний лісничий ДП «Кіцманський ліс АПК» Борис Гладун, третього лютого житель села Нові Драчинці, пішов у лісовий масив Драчинецького лісництва з бензопилою, щоб незаконно заготовити деревину. При звалюванні першого дерева чоловік був важко травмований та доправлений до лікарні, де помер.

У ході з’ясування обставин правоохоронці поспілкувалися з дружиною, сусідами загиблого та встановили, що на чоловіка впало дерево, яке він зрізав, не дотримуючись техніки безпеки.

Наразі інцидент оцінюють, як нещасний випадок.

Підприємство «Кіцманський ліс АПК» висловлює співчуття сім’ї загиблого, – повідомляє Вільне життя.