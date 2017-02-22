На Буковину із зони АТО повернулися оперативники підрозділу «Фантом». Днями їх зустріли колеги, а керівники відзначили за виконання поставлених завдань.

Як повідомляє головне управління ДФС у Чернівецькій області, оперативники підрозділу ДФС «Фантом» тривалий час перебували на контрольних пунктах в’їзду/виїзду на окремих територіях Донецької та Луганської областей.

В.о. начальника Головного фіскального відомства Віталій Шпак подякував хлопцям за службу та проявлену мужність і гідність при виконанні конституційного обов’язку на сході країни.

Шість працівників податкової міліції отримали почесні грамоти за сумлінне несення служби в зоні АТО.