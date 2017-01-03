За даними Українського гідрометцентру, на Буковину насуваються сильні морози. У Чернівцях та області 6 та 7 грудня очікується до -16 градусів за Цельсієм вночі та до -13 градусів вдень. Наприкінці тижня також можливі сильні снігопади.

Сьогодні ж, 3 січня, на Буковині очікується від 0 до -5 градусів за Цельсієм, без опадів.