Сьогодні на Буковину приїхав нардеп від “Опозиційного блоку” Юрій Бойко. він має намір зустрітися жителями краю і поговорити про їхні проблеми.

Так, вранці, нардеп відвідав школу в селі Велика буда, що на Герцаївщині, – повідомляє “АСС”. Там він поговорив з вчителями про новий закон про освіту, зазначивши, що він є неідеальним тож має намір лобіювати його відміну.

Після цього, Юрій Бойко приїхав у Банчени, де люди просили допомогти адаптувати процес отримання біометричних паспортів. Кажуть, через релігійні переконання, не роблять своїм дітям біометричний документ і цим самим закривають їм дорогу до Європи.

Юрія Бойко повсюди супроводжує його колега, народний депутат з Чернівців, колишній очільник краю Михайло Папієв.