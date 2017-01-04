На чернівецьких площах незабаром розпочнеться масове демонтування супутникових тарілок з фасадів будинків

З наступного тижня на площах міста Чернівці комунальники розпочнуть масове демонтування супутникових тарілок та телевізійних антен з фасадів будинків. Про це повідомляє molbuk.ua посилаючись на повідомлення начальника КЖРЕП №6 Івана Руса. Мешканцям будинків вже було оголошено про демонтаж. “Будемо демонтовувати антени, які знаходяться на фасадах та дахах будинків, які видно з центральних вулиць. Два тижні тому попереджали мешканців, щоби вони самостійно демонтовували антени, якщо цього не зроблять, — це робитимуть працівники КЖРЕПів. Деякі люди зверталися до нас і самостійно перенесли антени на внутрішні фасади будинків, але це зробили лише четверо-п’ятеро людей”,- повідомляє Іван Рус. Антени, які комунальники самостійно знімуть, зберігатимуться на складі. Якщо власник захоче повернути тарілку чи антену – доведеться сплатити кошти за демонтаж пристрою.