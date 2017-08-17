додому Новини На День Незалежності презентують автомобіль-кінотеатр для бійців у зоні АТО
У Києві під час святкування Дня Незалежності України на виставці військової техніки буде представлено автомобіль для дозвілля українських військовослужбовців, які перебувають на передовій.
Про це повідомляє “УНН”.
Зокрема, присутнім представлять автомобіль “Фронтовий клуб” в середині якого знаходиться кінотеатр та друкарня.
За словами міністра культури України Євгена Нищука, у автомобілі є друкарня, завдяки якій можна проявляти фото, робити військові листівки, різноманітні малотиражні видання.